Bone Therapeutics verkoopt meest beloftevolle onderzoek

Bone benadrukt dat de overeenkomst niet-bindend is. Het is de bedoeling voor het einde van het jaar tot een definitieve overeenkomst te komen.

Cashnood

De overeenkomst zorgt voorlopig niet voor een aansterking van de kaspositie, behalve dan dat Bone onderzoekskosten uitspaart. Bone had eind september nog 9,3 miljoen euro cash, zonder cashinjectie of maatregelen om de cash burn te stelpen was de kas in maart 2022 leeg. Het bedrijf moest dus op zoek naar een deal om het hoofd boven water te houden.