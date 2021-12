Coronamiddel van GSK krijgt groen licht in Verenigd Koninkrijk

GSK ontwikkelde het medicijn samen met het Amerikaanse Vir Biotechnology. Sotrovimab is bedoeld voor volwassenen en adolescenten die geen extra zuurstof moeten krijgen, maar wel zwaar ziek kunnen worden.

Vijf dagen

Volgens MHRA is het middel het doeltreffendst als het vroeg wordt toegediend. Daarom beveelt het agentschap het gebruik aan binnen de eerste vijf dagen na het begin van de symptomen.

Het medicijn hecht zich op het steekseleiwit van het coronavirus. Op die manier kan het virus moeilijker onze lichaamscellen binnendringen. Volgens de MHRA is het nog te vroeg om te weten of de omikronvariant, die wereldwijd onrust veroorzaakt, een impact heeft op de werking van de medicatie.

Medio november diende GSK ook een goedkeuringsaanvraag in bij het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), dat aangaf dat mogelijk binnen twee maanden al een beslissing zou vallen.

In België is wel al een lokale noodvergunning verleend, waardoor sotrovimab al kan gebruikt worden om coronapatiënten te behandelen. Ons land kocht vorige maand al 2.016 behandelingen en een tweede aankoop is lopende.