Farmareus Eli Lilly krijgt forse tik na teleurstellende resultaten

Eli Lilly staat voor een turbulent dagje op Wall Street, want het Amerikaans farmabedrijf voldoet met zijn kwartaalcijfers niet aan de verwachtingen van de markt. Hogere en onvoorziene kosten gooiden roet in het eten.

Omzetprognose verlaagd

In een interview met de tv-zender CNBC benadrukte CEO David Ricks dat Eli Lilly een geplande reclamecampagne rond Zepbound heeft uitgesteld tot november. Ook internationale lanceringen van het middel werden even 'on hold' gezet om de focus te leggen op de voorraadniveaus in de VS. 'We heb