Galapagos gaat kankertherapie produceren in Amerikaanse bloedcentra

Onder het bewind van CEO Paul Stoffels focust Galapagos , sinds een dubbele overname in juni 2022 , onder meer op het lucratieve domein van de kankerbehandelingen. Het beursgenoteerde Mechelse biotechbedrijf trekt met drie vroege klinische studies de kaart van CAR-T-celtherapie, een gepersonaliseerde vorm van kankerbehandeling. Kanker wordt behandeld door cellen van patiënten uit hun lichaam te halen, ze te manipuleren en vervolgens weer in te brengen.

Galapagos hoopt ook het verschil te maken met een andere productiewijze. Farmabedrijven produceren hun CAR-T-celtherapieën doorgaans in grote fabrieken, met veel werknemers, waardoor de productiekosten en de prijs hoog zijn. Die therapieën moeten ook op het juiste moment naar het ziekenhuis vervoerd worden, wat een complexe planning vereist. Om zo'n ingewikkelde logistiek te vermijden, wil Galapagos zijn CAR-T-celtherapie decentraal produceren, dicht bij of in ziekenhuiscentra.

Voor die productienetwerken gaat het Mechelse biotechbedrijf samenwerken met Blood Centers of America, met meer dan 50 bloedcentra in 43 staten het grootste bloedvoorzieningsnetwerk in de Verenigde Staten. Financiële details over de samenwerking maken de Mechelaars niet bekend.