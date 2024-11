Slome start voor eerste therapie die ziektes uit DNA 'knipt'

Crispr-cas is een technologie waarmee stukjes DNA worden geknipt en geplakt om genen uit te schakelen of een nieuw gen te plaatsen.

Een jaar na de intrede van de eerste behandelingen met de revolutionaire genetische 'knip- en plaktechnologie' crispr-cas behandelt het Amerikaanse Vertex 40 patiënten. Een trage start, aldus critici.

De eerste behandelingen, voor zeldzame erfelijke bloedaandoeningen, werden in november 2023 goedgekeurd in het Verenigd Koninkrijk. Nadien volgden onder meer de Verenigde Staten, ’s werelds belangrijkste medicijnenmarkt, en Europa.

Veel zal afhangen van de mate waarin overheden en verzekeraars bereid zijn om de dure behandeling van 2,2 miljoen dollar terug te betalen.

De primeur was voor het Amerikaanse farmabedrijf Vertex Pharmaceuticals en het Zwitsers-Amerikaanse Crispr Therapeutics, die samen Casgevy ontwikkelden. Dat is een eenmalige therapie voor patiënten die lijden aan de erfelijke bloedziekten sikkelcelanemie en bèta-thalassemie.

Beide erg pijnlijke aandoeningen, die soms fataal zijn, worden veroorzaakt door een defect in een gen voor hemoglobine, de eiwitten die zuurstof vervoeren in de rode bloedcellen.

Casgevy schakelt de aanmaak van foetaal hemoglobine opnieuw in, die normaal stopt na de geboorte. Grote hoeveelheden van die gezonde cellen nemen de rol over van de defecte hemoglobine. Vertex gaat er prat op dat het niet de symptomen, maar de wortel van de aandoening aanpakt.

Een jaar na de goedkeuringen is het gestart met de toediening van Casgevy aan 40 patiënten in Europa, het Midden-Oosten en de VS, blijkt uit de pas vrijgegeven derdekwartaalcijfers. 45 ziekenhuiscentra wereldwijd kregen al een accreditatie voor de crispr-cas-behandeling.

Wat is crispr-cas? Crispr-cas is een technologie waarmee stukjes DNA worden geknipt en geplakt om genen uit te schakelen of een nieuw gen te plaatsen. Zo proberen farmabedrijven genetische mutaties die ziektes veroorzaken te herstellen.

Vertex, dat noteert op de techbeurs Nasdaq en in biotechmekka Boston huist, is bekend voor zijn sterk presterende blockbusters voor mucoviscidose en verhoogde vorige week zijn omzetprognose voor dit jaar tot zo’n 11 miljard dollar.

Miljardenomzet?

Investeerders en analisten zijn van oordeel dat de crispr-cas-therapie Casgevy, waarvan Vertex de inkomsten deelt met Crispr Therapeutics, maar traag ingang vindt. In een gesprek pareert operationeel directeur Stuart Arbuckle, de nummer twee van Vertex, die kritiek. ‘De lancering loopt zoals gepland. De productie en de toediening van de crispr-cas-behandeling is complex.’

De productie en de toediening van de crispr-cas-behandeling is complex. Patiënten brengen voor en na de behandeling weken tot maanden door in het ziekenhuis. Stuart Arbuckle Operationeel directeur van Vertex

‘Eerst worden er stamcellen uit het bloed van de patiënt gehaald, die via crispr-cas gewijzigd worden in een labo. Na voorbereidende chemotherapie, om voldoende plaats te maken voor de nieuwe cellen, worden die intraveneus toegediend. Patiënten brengen voor en na de behandeling weken tot maanden door in het ziekenhuis.’

Arbuckle benadrukt dat 2024 een ‘opstartjaar’ is voor Casgevy. ‘We boeken pas omzet zodra een behandeling volledig is toegediend’, zegt hij. ‘Zo kregen we in het derde kwartaal de eerste commerciële inkomsten (een precies cijfer geeft Vertex niet, red.). We blijven vertrouwen hebben dat Casgevy meerdere miljarden omzet kan genereren.’

Veel zal afhangen van de mate waarin overheden en verzekeraars bereid zijn om de dure behandeling van 2,2 miljoen dollar terug te betalen. Ook in ons land is een dossier ingediend, maar volgens Vertex komt er dit jaar nog geen beslissing. Klassiek kunnen onderhandelingen over dure behandelingen lang aanslepen, zonder garantie op een overeenkomst.

‘2,2 miljoen dollar is de officiële lijstprijs van Casgevy’, preciseert Arbuckle. ‘Daarover moeten we dus telkens onderhandelen met overheden en verzekeraars, waardoor de nettoprijs anders is.’ Arbuckle erkent dat de behandeling omwille van die prijs en de vereiste infrastructuur onbereikbaar is voor patiënten in Azië en Afrika.

Gouden moment

Ondertussen rijst ook de vraag welke genetische aandoeningen mogelijk nog behandeld kunnen worden via crispr-cas, waarin tal van biotechbedrijven en ‘big pharma’ investeren.

Arbuckle ziet vooral mogelijkheden voor aandoeningen van ‘makkelijk bereikbare’ delen van het lichaam, zoals de lever, het bloed of de ogen. ‘Dé grote uitdaging is namelijk het afleveren van de crispr-cas-technologie op de juiste plek, zonder dat je lichaam het onderweg afbreekt.’

Als farmaveteraan met ruim 25 jaar ervaring, onder meer bij het Britse farmabedrijf GlaxoSmithKline en het Amerikaanse Amgen, heeft Arbuckle ook een helikopterzicht op de belangrijkste ontwikkelingen in de sector.