Geneesmiddelenwaakhond VS keurt coronapil Pfizer goed

Het Amerikaans geneesmiddelenagentschap FDA geeft toelating voor het gebruik van de pil tegen Covid-19 van Pfizer. Patiënten met een hoog risico op ernstige complicaties mogen het middel thuis gebruiken.

Het nieuwe geneesmiddel Paxlovid van farmaproducent Pfizer is de eerste 'coronapil' die goedgekeurd is voor gebruik. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA gaf via een noodprocedure toestemming om het medicijn te gebruiken. Een gelijkaardige pil van geneesmiddelenfabrikant Merck met de merknaam molnupiravir, zou binnenkort ook goedkeuring krijgen in de VS.

De coronapil van Pfizer is in eerste instantie bedoeld om hoogrisicopatiënten van 12 jaar en ouder thuis te kunnen behandelen. 'Deze goedkeuring geeft ons een nieuw middel om te strijden tegen Covid-19, en dat op een cruciaal moment in deze pandemie, nu er nieuwe varianten opduiken', zei Patrizia Cavazzoni, directeur Drug Evaluation and Research van de FDA.

Mogelijke bijwerkingen van Paxlovid zijn volgens de FDA een verminderde smaakzin, diarree, hoge bloeddruk en spierpijn. Patiënten moeten het middel twee keer per dag innemen, in combinatie met het geneesmiddel ritonavir.

Hoge verwachtingen

Specialisten verwachten op termijn veel van de nieuw ontwikkelde coronapillen. ‘Met vaccins loop je achter het virus aan als er varianten met veel mutaties ontstaan, zoals nu met omikron', zei hoogleraar Virologie Johan Neyts eerder aan De Tijd. Pillen hebben die beperking niet. ‘De werking daarvan staat los van mutaties op het spike-eiwit.’

Uit een klinische studie van Pfizer bleek dat Paxlovid het risico op hospitalisatie bij een infectie met 89 procent doet afnemen bij ongevaccineerde patiënten. Zij kregen de pil drie dagen nadat ze de eerste coronasymptomen begonnen te vertonen. De pil zou volgens eerste onderzoeken van Pfizer ook effectief zijn na besmettingen met de omikronvariant.

Voorlopig is de voorraad Paxlovid nog beperkt. De Verenigde Staten hebben tien miljoen dosissen van de pil besteld. Eind januari zouden 250.000 dosissen beschikbaar moeten zijn in de VS. De CEO van Pfizer zegt dat Pfizer klaarstaat 'om meteen te beginnen met leveringen' aan de VS. Het bedrijf verwacht volgend jaar in totaal 120 miljoen dosissen te produceren.