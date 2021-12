Gents PCR-testenbedrijf opgekocht door Canadezen

Onder meer PMV en Qbiq cashen bij de verkoop van het Gentse biotechnologiebedrijf Biogazelle.

Biogazelle, een spin-off van de Gentse universiteit, is gespecialiseerd in de ontwikkeling van biomerkers. Het doet dat in opdracht van farma- en biotechbedrijven die patiëntenstalen laten analyseren bij hun klinisch onderzoek.

Met dezelfde technologie en apparatuur zette het bedrijf vorig jaar - in opdracht van de overheid - een platform op om het genetisch materiaal van het coronavirus op te sporen in een uitstrijkje uit de neus- en keelholte. 'Dat is intussen einde verhaal voor ons, omdat er elders voldoende testcapaciteit is', zegt CEO Roel Sterken. Door de pandemie boekte het bedrijf vorig jaar een nettowinst van ruim 3 miljoen euro, een verademing na de vele verliesjaren.

Voor ons is het de logische stap om onze knowhow maximaal te benutten op een wereldwijde schaal. Roel Sterken CEO Biogazelle

14 jaar na de opstart komt het bedrijf nu in handen van het Canadese CellCarta, waar ook het Belgische Histogenex deel van uitmaakt. Bij de verkoop cashen de aandeelhouders, waaronder BNP Paribas Fortis en de investeringsfondsen van Qbic, PMV en de Fournier-Majoie Foundation.

‘Er was interesse van meerdere partijen om te investeren of om het bedrijf over te nemen’, zegt Roel Sterken. ‘Voor ons is het de logische stap om onze knowhow maximaal te benutten op een wereldwijde schaal.’