Groen licht in VS voor preventieve coronamedicatie AstraZeneca

De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA heeft het licht op groen gezet voor de medicatiecocktail Evusheld. De behandeling, een combinatie van twee antilichamen, toonde zich doeltreffend in het verminderen van het risico op symptomatische Covid-19.

De combinatie zal in de VS preventief worden toegediend aan adolescenten ouder dan 12 jaar en volwassenen met een matig tot sterk verzwakt immuunsysteem, bijvoorbeeld als het gevolg van kanker of behandelingen zoals chemotherapie, zegt de FDA.