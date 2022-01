‘Ik sluit niet uit dat we de productie moeten stilleggen’

Biotech- en farmabedrijven op Belgische bodem zwoegen om aan grondstoffen en materialen voor hun geneesmiddelenproductie te raken. ‘Klassiek hebben we voorraden voor enkele maanden, nu nog voor enkele weken.’

De tekorten aan grondstoffen en materialen baren ook biotech- en farmabedrijven in ons land kopzorgen. ‘Het tekort aan basisgrondstoffen begint nu ook op onze radar te komen’, zei Luc Van Steenwinkel, de topman van de Pfizer-site in Puurs-Sint-Amands afgelopen weekend nog in De Tijd. ‘Er dreigt vooral een tekort aan kunststoffen die nodig zijn om bepaalde materialen te maken.’ Van Steenwinkel kan haperingen in de productie niet uitsluiten.

De situatie bij Pfizer in Puurs-Sint-Amands, een belangrijke schakel in de productie van de Pfizer-BioNTech-coronavaccins, blijkt allerminst een alleenstaand geval op Belgische bodem, leert navraag in de sector.

‘Klassiek hebben wij grondstoffen- en materialenvoorraden voor enkele maanden, maar sinds een jaar hebben we er nog maar voor enkele weken’, zegt Geoffrey Pot, de topman van de Henegouwse site in Lessen van het Japanse farmabedrijf Takeda.

‘We voeren een voortdurende zoektocht. Het gaat om allerlei soorten grondstoffen en materialen - van actieve farmaceutische ingrediënten, zoals zuren en basen, over flacons tot filters die we nodig hebben om bloedplasma te purifiëren.’

De Takeda-site in Lessen, de derde grootste van de 32 wereldwijde productiesites van het Japanse beursgenoteerde farmabedrijf, verwerkt jaarlijks 9 miljoen liter bloedplasma tot immunoglobuline, een antilichaambehandeling die de afweer versterkt van mensen met zeldzame, genetische immuunziekten.

Pot schat dat grondstoffenleveranciers voorrang geven aan de grootschalige productie van coronavaccins, die een jaar geleden op ongeziene schaal op gang getrokken werd. Daardoor is het elders in de farmasector moeilijker geworden om aan grondstoffen te raken. Ook hamstergedrag, aangewakkerd door de wereldwijde jacht op farmaceutische grondstoffen en materialen, zou een rol spelen.

Rechtstreeks bellen met leveranciers

De sectorfederatie pharma.be zegt dat de vraag naar grondstoffen voor veel geneesmiddelen, zoals de coronavaccins, groeide tijdens de coronacrisis, terwijl de productie die vraag niet altijd kon bijbenen. Geneesmiddelenmakers in ons land moeten op zoek naar alternatieven omdat de grondstoffenproducenten de achterstand nog niet ingehaald hebben of omdat de levering vertraagd is.

Op de productiesite van het Franse Sanofi in Geel kampen ze onder meer met een schaarste van bepaalde plastics, chemicaliën en filters. ‘De leveranciers zijn aan het opschalen, maar de verhoging van de productie neemt tijd in beslag’, klinkt het daar. ‘De schaarste zal dus nog een tijdje aanhouden.’ Tot op heden moest de productie nog niet stilgelegd worden.

Bij de Waals-Brabantse sites van het Britse GlaxoSmithKline, waar tal van vaccins geproduceerd worden, kampen ze dan weer met leveringsproblemen van componenten, zoals onder meer filters.

‘We hebben elke week globaal overleg bij Takeda over de grondstoffenbelevering van alle productiefaciliteiten met alle sitemanagers’, zegt Pot. ‘Het gebeurt regelmatig dat de top van de Japanse hoofdzetel rechtstreeks belt naar een leverancier als een lokale site met een tekort zit. Zo kan je meer druk op de ketel zetten.’

Vooralsnog kan Takeda in Lessen zijn productie normaal laten verlopen. ‘Maar er is bijvoorbeeld onzekerheid over de levering van filters tegen februari die we absoluut nodig hebben voor de productie van een eiwitbehandeling’, zegt Pot. ‘Als die er niet tijdig zijn, sluit ik niet uit dat we productie moeten stilleggen. Amerikaanse productiesites van Takeda hebben de productie al tijdelijk moeten stilleggen als gevolg van tekorten aan grondstoffen.’

Pot, die als voorzitter van de Belgische biotechvereniging bio.be/essenscia ook een helikopterzicht heeft, merkt dat heel wat Belgische biotech- en farmabedrijven zwoegen om aan grondstoffen te raken.