Jong Geweld | Dries Van de Walle (Pharma & More): 'De focus ligt nu op internationalisering van onze merken'

De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord. Vandaag: Dries Van de Walle (40) van Pharma & More. Op 23 oktober lanceert het bedrijf een nieuw huidverzorgingsmerk The Remedy Laboratories.