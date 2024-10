Kankermedicijnen tekenen voor groei van Amerikaanse farmareus J&J

Johnson & Johnson (J&J), dat via dochter Janssen Pharmaceutica zo’n 5.700 personeelsleden in België telt, rapporteert over het derde kwartaal een omzet van 22,47 miljard dollar, 5 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat cijfer ligt een stukje boven de analistenlat. Die lag op 22,2 miljard dollar.