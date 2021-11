Luikse Radiomics traint AI om in medische beelden ziekten te zien die oog mist

Radiomics is genoemd naar een vrij nieuwe discipline in de medische beeldvorming, waarbij lerende software extra informatie uit gewone medische beelden puurt. Op die manier kunnen bijvoorbeeld tumoren sneller en preciezer beoordeeld worden. Bij een vermoeden van kanker neemt men vandaag een biopsie: een staalname van weefsel dat onder de microscoop onderzocht wordt.

Bij een biopsie gaan we er vanuit dat alle tumoren lijken op de tumor die we uit het lichaam hebben gehaald. De realiteit is anders.

‘Bij een biopsie gaan we er vanuit dat alle tumoren lijken op de tumor die we uit het lichaam hebben gehaald. Maar de realiteit is anders’, zegt Wim Vos, de CEO van Radiomics. Een biopsie geeft alleen informatie over het stukje weefsel dat werd weggehaald, terwijl het volledige beeld veel heterogener is. ‘Daar kan beeldvorming helpen’, zegt Vos, een luchtvaartingenieur die sinds 2,5 jaar bij Radiomics actief is.