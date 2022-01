Met ‘scharen’ en ‘potloden’ zeldzame genetische aandoeningen te lijf

De farmareuzen Pfizer en Bayer hebben maandag elk een grote deal met een biotechbedrijf gesloten. Ze gaan op zoek naar de volgende generatie gentherapie, die met precisie-ingrepen zeldzame genetische aandoeningen lamlegt.

Gentherapie pakt via een ingreep in het DNA een aandoening bij de wortel aan. Voor big pharma is het een van de meest beloftevolle domeinen. Het Zwitserse Novartis heeft met Zolgensma al een goedgekeurde, eenmalige gentherapie voor een dodelijke spierziekte bij baby’s. Maandag hebben twee andere farmareuzen, het Amerikaanse Pfizer en het Duitse Bayer, potentiële miljardeninvesteringen aangekondigd aan om te jagen op de volgende generatie gentherapie.

Pfizer bundelt de krachten met het Amerikaanse Beam Therapeutics, Bayer gaat in zee met het Amerikaanse Mammoth Biosciences.

Mammoth Biosciences is mee opgericht door Jennifer Doudna, die in 2020 de Nobelprijs voor de Chemie kreeg als pionier in CRISPR-CAS, een technologie waarmee je stukjes DNA kan knippen en plakken.

Farmabedrijven azen op gentherapieën die met zeer precieze aanpassingen in het DNA aandoeningen kunnen uitschakelen.

Samen willen ze de komende vier jaar gentherapieën ontwikkelen voor zeldzame aandoeningen van de lever, de spieren en het centraal zenuwstelsel. Met mijlpaalbetalingen kan de deal oplopen tot 1,35 miljard dollar.

Het Duitse Bayer, dat de voorbije jaren al ettelijke biotechbedrijven in cel- en gentherapie overnam, sloot een akkoord met het Amerikaanse Mammoth Biosciences om behandelingen voor leveraandoeningen te ontwikkelen. Het biotechbedrijf krijgt 40 miljoen dollar. Daar kan tot 1 miljard dollar extra bij komen, als het onderzoeks- en goedkeuringsdoelen haalt.

Deze gentechnologieën dragen de grote belofte in zich dat je er genetische aandoeningen mee kan uitschakelen. Toon Swings Vlaams Instituut voor Biotechnologie

DNA aanpassen met 'scharen' en 'potloden'

Een van de oprichters van Mammoth Biosciences is Jennifer Doudna, die in 2020 de Nobelprijs voor de Chemie ontving als grondlegger van CRISPR-CAS. Die technologie bestaat uit het knippen en plakken van stukjes DNA om genen uit te schakelen of een nieuw gen tussen de knip te plaatsen.

Beam Therapeutics specialiseert zich in een andere vorm van gentherapie: base editing. ‘Terwijl je bij CRISPR-CAS een eiwitschaartje gebruikt om stukjes DNA te knippen en plakken, werkt ‘base editing’ als een soort potlood, waarmee je heel precies individuele letters van het DNA kan herschrijven’, zegt Toon Swings van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB).

‘Investeren in CRISPR CAS en base editing is voor farmabedrijven heel interessant. Het is minder risicovol nu die DNA-technologie meer op punt staat en er is almaar meer biologisch inzicht in genetische aandoeningen.’

‘Naar schatting de helft van alle gekende ziekmakende genetische varianten bij mensen wordt veroorzaakt door één verandering in een gen, een zogenaamde puntmutatie’, zegt Swings. ‘Deze gentechnologieën dragen de grote belofte in zich dat je zulke genetische aandoeningen kan uitschakelen. Voor genetische aandoeningen waarbij meerdere mutaties een rol spelen, ligt dat een pak moeilijker.’

Een van de technologieën die Beam Therapeutics gebruikt, is ook de succesformule achter het Pfizer-BioNTech-coronavaccin.

Een van de technologieën die Beam Therapeutics gebruikt, is ook de succesformule achter het Pfizer-BioNTech-coronavaccin. Het gaat om een combinatie van mRNA - een genetische boodschappenlijst, waardoor cellen zelf therapeutische eiwitten aanmaken - en de aflevertechnologie LPN of lipidenanopartikeltechnologie: minuscule vetbolletjes die genetische instructies in menselijke cellen kunnen loodsen. Pfizer kondigde maandag ook een deal aan met het Canadese Acuitas Therapeutics, dat LNP’s produceert.

Succesformule Pfizer-BioNTech-coronavaccin

‘mRNA-technologie breekt ook voor CRISPR-CAS door’, zegt Rein Verbeke, een postdoctoraal onderzoeker (UGent) die zich al jaren vastbijt in mRNA. ‘mRNA kan een dubbele rol spelen. Enerzijds kan het helpen instructies te geven om het eiwit aan te maken waarmee je DNA kan knippen. Anderzijds kan het fungeren als gids om het eiwitschaartje op de juiste plek te laten knippen.’

Beam Therapeutics verwacht in de tweede helft van dit jaar de eerste patiënt te rekruteren voor klinisch onderzoek naar de genetische aandoening sikkelcelziekte.

Het Amerikaanse biotechbedrijf Intellia Therapeutics, ook mee opgericht door Jennifer Doudna, publiceerde vorig jaar al onderzoek naar het gebruik van CRISPR-CAS en mRNA als behandeling van een erfelijke stofwisselingsziekte. Uit interim-resultaten van die fase 1-studie bleek dat de genetische behandeling de productie van een verkeerd gevouwen eiwit kon stilleggen.