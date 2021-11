Mithra wil opvliegerspil uitspelen in andere domeinen

Het farmabedrijf Mithra gaat onderzoeken of Donesta, het middel tegen opvliegers bij vrouwen in de menopauze, ook voor andere aandoeningen kan dienen.

De markt kijkt met spanning uit naar de resultaten die Mithra boekt in de laatste klinische fase met Donesta. Begin volgend jaar moet duidelijk worden of de pil goed werkt tegen opvliegers bij vrouwen in de menopauze.