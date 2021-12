Pfizer sluit miljardendeal met specialist in darmaandoeningen

De farmareus Pfizer neemt Arena Pharmaceuticals over. Dankzij de deal wordt de specialist in onder meer darm- en hartaandoeningen op 6,7 miljard dollar gewaardeerd.

Pfizer heeft een manier gevonden om de opbrengsten uit de boomende vraag naar coronavaccins aan het werk te zetten. Het Amerikaanse farmaconcern heeft luidens een persbericht een deal op zak met het Californische Arena Pharmaceuticals. Pfizer legt 100 dollar per aandeel op tafel, wat de farmaspeler op 6,7 miljard dollar (5,94 miljard euro) waardeert.

Arena ontwikkelt voornamelijk behandelingen voor darm- en hartaandoeningen. Etrasimod, een veelbelovend middel voor de behandeling van colitis ulcerosa (een chronische ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm), bevindt zich in een vergevorderd onderzoeksstadium. Jaarlijks krijgen ongeveer 1.500 mensen de diagnose.

'Deze overname versterkt onze mogelijkheden en expertise in ontstekingsziekten en immunologie', zegt Mike Gladstone, de directeur immunologie bij Pfizer in een persmededeling. 'Met ons platform kunnen we de ontwikkeling van etrasimod versnellen voor patiënten met ontstekingsziekten.'