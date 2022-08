Nachtmerrie met slaaptoestellen nog niet afgelopen voor Philips

De nieuwe terugroepactie is de zoveelste opdoffer voor Philips, dat sinds midden vorig jaar tot over zijn hoofd in een 'snurkschandaal' verwikkeld zit en zijn aandelenkoers met zo'n 60 procent zag verdampen. Maandag was de koers van Philips teruggezakt naar zijn laagste niveau in meer dan tien jaar.