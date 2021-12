Stevige kapitaalronde op til bij Waals biotechbedrijf Univercells

Die private financieringsronde is de laatste voor een beursgang. Als de sterren op de financiële markten gunstig staan, is Univercells van plan in de tweede helft van 2022 de stap naar de beurs te zetten, staat te lezen in een presentatie op de website van het bedrijf. Univercells mikt op een notering op de Amerikaanse Nasdaq-beurs. Het is de eerste keer dat op de beursplannen een concrete timing staat.

Hugues Bulthot, de CEO en medeoprichter van Univercells, verklaarde eerder al dat hij bij een beursgang een tweede notering overweegt in Brussel. Tal van andere Belgische biotechbedrijven noteren op de Nasdaq. Denk maar aan Argenx of het Waalse Iteos Therapeutics.

'De maturiteit van het bedrijf vereist dat we de investeerders van het eerste uur een mogelijkheid tot exit bieden. Er is bij de aandeelhouders en het management een algemene wens (une volonté partagée, red.) om dat via een beursgang te doen', zei Bultot, tot nu. En over de timing: ‘Er zijn twee stromingen. Het is een beetje de Europeanen tegen de Amerikanen, waarbij de laatsten stellen dat het nooit te vroeg is voor een beursgang en dat je die kans moet grijpen zodra het kan.'