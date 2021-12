Tim Van Hauwermeiren (Argenx): ‘Er is heel weinig tijd geweest om te vieren’

‘We hadden een korte drink, maar de deal was: doorwerken.’ Na de Amerikaanse goedkeuring voor het eerste medicijn van Argenx neemt CEO Tim Van Hauwermeiren geen rust. ‘Vanaf januari wil ik in de frontlinie zitten, bij het verkoopsteam.’

‘Ons dossier was tiptop in orde, maar we hielden toch de adem in. Dat mag je niet onderschatten, voor de psychologie van je bedrijf. De opluchting bij het groen licht was groot’, zegt Tim Van Hauwermeiren, CEO van het Gentse biotechbedrijf Argenx, in een Zoom-gesprek.

Argenx doorstond zijn D-day op 17 december met vlag en wimpel. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond (FDA) stak de duim omhoog voor Vyvgart, zijn eerste medicijn, als behandeling van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis (MG). Een mijlpaal voor Argenx, dat in 2008 is opgericht en 800 werknemers telt. Analisten schatten dat Vyvgart jaarlijks miljarden kan genereren.

‘De beslissing van de FDA was het orgelpunt van bergen onzichtbaar werk’, zegt Van Hauwermeiren. ‘Zo’n goedkeuringsaanvraag omvat duizenden bladzijden met data. Normaal is zo’n review redelijk voorspelbaar. Maar in coronatijden zagen we dat veel bedrijven een brief van de FDA kregen dat dat haar deadline niet haalde wegens capaciteitsproblemen.’

Hoe beleefde u die 17de december?

Tim Van Hauwermeiren: ‘We zaten in een hotel in Boston met teams in vergaderruimtes naast elkaar. Ik zat mee in de communicatiewerkgroep om de draaiboeken van alle scenario’s voor te bereiden. Zodra de goedkeuring er komt, moet je veel communiceren, voornamelijk met de aandeelhouders. Sindsdien zijn we daar non-stop mee bezig geweest.’

In de andere kamers zaten dus uw marketing- en verkoopteams, om meteen de lancering in gang te zetten?

Van Hauwermeiren: ‘Inderdaad. Zodra het label van je medicijn binnenkomt, kan je je etiketten en doosjes afwerken, bijsluiters printen, etc. We werkten het hele weekend door.’

Er was geen tijd om te vieren?

Van Hauwermeiren: ‘Heel weinig. We hadden een korte drink. Maar de deal was: doorwerken. De commerciële ploeg werkt de hele kerstperiode, omdat we de verkoop van Vyvgart lanceren op 2 januari.’

Een rustige kerst met uw gezin zit er niet in?

Van Hauwermeiren: ‘Nee, maar ik werk met plezier door. Op oudejaarsavond vlieg ik naar Amerika. Omdat ik vanaf 2 januari met het verkoopteam op pad ga. Ik wil in de frontlinie zitten.’

Is dit het summum dat een CEO of een bedrijf in de biotech kan bereiken?

Van Hauwermeiren: ‘Nee. Nu moeten we aantonen dat we kunnen verkopen. Je moet proberen recurrente inkomsten te genereren, die het bedrijf financieren.’

Hoever staat u?

Van Hauwermeiren: ‘We zijn nog een paar jaar verwijderd van break-even. Dit jaar investeerden we 800 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling. Volgend jaar meer dan 1 miljard euro. Vyvgart gaat ons helpen een onafhankelijk biotechbedrijf uit te bouwen. Dat is heel moeilijk, maar het kan. Er is er al eentje, Genmab in Nederland. Dat is winstgevend en heeft een fantastische research-and-developmentmachine.’

‘Voor de Belgische biotechsector wordt het belangrijk te tonen dat het kan. Europese aandeelhouders en risicokapitaalverstrekkers zijn vaak te kortzichtig. Als je een medicijn hebt dat werkt, kan je veel waarde creëren voor de aandeelhouder. Maar dat is dikwijls het punt waarop de Europese biotech de sleutels doorgeeft aan grote farmabedrijven. Het is belangrijk, ook voor de economie, dan te durven doortrekken. En je medicijn zelf te verkopen. Dat kan.’

Waarom bent u daar zo zeker van?

Van Hauwermeiren: ‘Er is voldoende kapitaal: sinds onze Nasdaq-beursgang hebben we al meer dan 3 miljard euro opgehaald. We hebben toegang tot commercieel talent, dat vroeger opgesloten zat in grote farmabedrijven. Onze mensen staan te springen om Vyvgart te lanceren. Voor elke verkoopvacature hadden we vier topkandidaten.’

Analisten verwachten dat Vyvgart op zijn piek een omzet van meer dan 5 miljard dollar kan halen en kan uitgroeien tot een van de best verkopende medicijnen. Wat denkt u?

Van Hauwermeiren: ‘Hun enthousiasme komt voort uit de fantastische, eenvoudige werking van Vyvgart. Volgens onze chief medical officer kom je zoiets ‘once in a lifetime’ tegen. De molecule kan een effect hebben bij veel auto-immuunziektes. Voor zes ziekten lopen al vergevorderde testen. Tegen 2025 gaan we met de molecule actief zijn voor 15 ziekten. Ik geloof dat het een van de grootste medicijnen kan worden.’

Kan de verkoop in de Verenigde Staten nog mislukken? Het Belgische Thrombogenics probeerde het eerder ook, maar faalde.

Van Hauwermeiren: ‘In de niche van de weesziekten zijn er veel meer succesvolle dan geflopte lanceringen. Omdat het een hele andere manier van commercialiseren is. Je moet en je kan veel dichter bij de patiënt staan. Het draait niet om de macht van de getallen, maar om de relaties met patiënten(-organisaties) en specialisten. In plaats van bandwerk is het maatwerk.’

Hoe belangrijk is het dat u als eerste met Vyvgart komt?

Van Hauwermeiren: ‘Superbelangrijk. Omdat je de spelregels kan bepalen. In onze registratiestudie durfden we te doseren op de momenten dat de patiënten het nodig hebben. Zo’n geïndividualiseerde dosering durven velen niet aan, maar dat is wel hoe het medicijn ultiem gebruikt moet worden. Niet iedereen krijgt dezelfde aanpak. Daardoor leg je de lat hoog voor de concurrentie: patiënten raken gewend aan maatwerk.’

De prijs is wel stevig: 225.000 dollar voor een gemiddelde patiënt. Dat soort prijzen stelt farma in een slecht daglicht.

Van Hauwermeiren: ‘Het is een faire, zorgvuldig gedocumenteerde prijs. Een topman van Cigna, de grootste Amerikaanse terugbetaler, is zelfs blij, want hij had een veel hogere prijs verwacht.’

‘MG is een zeldzame ziekte. Er was een tijd dat farmabedrijven daar geen medicijnen voor ontwikkelden, omdat er geen businesscase was. Een faire prijs geeft een redelijke return on investment. We investeerden al meer dan 1 miljard euro in Vyvgart. En we zullen er nog veel meer in investeren.’

Wanneer is Vyvgart beschikbaar in België?

Van Hauwermeiren: ‘Europa is een moeilijke markt. Je hebt een eengemaakte goedkeuring, maar de terugbetaling is een zaak van de lidstaten. In België duurt een terugbetalingsakkoord allicht nog een paar jaar. Maar ik heb er vertrouwen in.’

Zal dat tegen dezelfde prijs zijn als in de VS?

Van Hauwermeiren: ‘Voor ons type geneesmiddel is de prijsband redelijk nauw. Je zal dus geen grote sprongen zien.’

Bio Tim Van Hauwermeiren Geboren in Aalst, 1979.

Studeerde bio-ingenieur aan de Universiteit Gent. Haalde ook een MBA aan de Vlerick Business School.

Begon zijn carrière bij Procter&Gamble en werkte van 2003 tot 2008 voor het biotechbedrijf Ablynx.

Daar ging hij weg om zijn eigen bedrijf op te richten, Argenx.

Voorzitter van de raad van bestuur van Aeylin Therapeutics en bestuurder bij iTeos.

Opvallend is dat in het verleden goed nieuws bij Argenx vrijwel altijd gepaard ging met een kapitaalronde. Deze keer niet?

Van Hauwermeiren: ‘Nee, we proberen een kapitaalronde altijd goed in te plannen, liefst rond goede onderzoeksdata. De goedkeuring was een zeer belangrijke horde, maar die was ingecalculeerd. Dat verandert niks aan de businesscase.’

Hoeveel extra kapitaal heeft Argenx nodig om te raken waar u wilt?

Van Hauwermeiren: ‘Dat maken we niet publiek, maar het zal een significante investering vragen. We hebben nog 2,5 miljard euro op de balans. Dat is niet voldoende.’

‘Big pharma begint te kwijlen als de naam Argenx valt’, zegt een sectorkenner. Bent u voorbereid op de dag dat er een overnamebod komt?

Van Hauwermeiren: ‘De beste verdediging is een agressief bedrijfsplan. En dat duidelijk uitleggen aan je aandeelhouders. En resultaten leveren. Wij moeten uitleggen dat als we op eigen kracht doorgaan we voor hen de komende vijf jaar meerwaarde zullen creëren. Tot nu lukt dat heel goed. Dat is ook het belang van de Amerikaanse goedkeuring. Als we aantonen goed te kunnen verkopen, wat is dan de logica van de sleutels af te geven aan big pharma?’

Als aandeelhouders straks een bod met een premie van 30 à 40 procent krijgen, staat u daar met uw vijfjarenplan. Dan kiezen ze toch eieren voor hun geld?

Van Hauwermeiren: ‘Ze zitten niet in ons aandeel omdat ze denken 30 à 40 procent winst te krijgen, maar omdat ze ervan uitgaan dat wij gaan verdubbelen. Als we goed verkopen en er komen nog ziekte-indicaties bij, dan zal de beurskapitalisatie van ons bedrijf nog een significante stap zetten.’

De ontwikkeling van Vyvgart lukte in acht jaar, wat erg snel is. Hebt u nooit obstakels ervaren?

Van Hauwermeiren: ‘Jawel, alleen ziet de buitenwereld die niet. De beste manier om je te wapenen tegen tegenslagen is optionaliteit te creëren. Daarom is het belangrijk dat je meerdere moleculen in de pijplijn hebt, dat je verschillende onderzoeksprogramma’s hebt en dat je in elk programma meerdere ziektes kan aanpakken. We voeren ook al klinisch onderzoek met ARGX-117, in de eerste indicatie, maar er volgen er nog in zware auto-immuunaandoeningen. Het is een hele mooie molecule, waarvoor we hoge verwachtingen koesteren.’

Beschouwt u Argenx als de grote vaandeldrager van de Belgische biotech?

Van Hauwermeiren: ‘Nee, daar zijn we niet mee bezig. Ik vind het alleen jammer dat er niet meer bedrijven als Argenx zijn.’

Hoe komt dat?

Van Hauwermeiren: ‘Er is hele goede wetenschap en er is voldoende toegang tot risicokapitaal. De beperkende factor is dat er te weinig ondernemers zijn. In Boston lukt het wel, daar krioelt het van de ondernemers. We moeten een dynamiek creëren waarbij mensen een biotechbedrijf verlaten om te ondernemen. Rond Genentech in Californië zwermen honderden start-ups. Dat moeten wij ook kunnen.’

Als knappe koppen bij u vertrekken om te ondernemen, juicht u dat toe?

Van Hauwermeiren: ‘Natuurlijk. Dat heb ik al drie keer gesteund. Werknemers van Argenx staan mee aan de wieg van drie nieuwe biotechbedrijven: AgomAb, Staten Bio en Dualex.’

Het is toch jammer, als zulke knappe koppen vertrekken?

Van Hauwermeiren: ‘Integendeel. Je moet dat vieren.’

Argenx is na de Amerikaanse goedkeuring voor Vyvgart in een nieuwe fase beland, met naast onderzoek ook een focus op verkoop. Bent u nog de juiste man op de juiste plek?

Van Hauwermeiren: ‘Met de raad van bestuur is die dialoog er voortdurend. Het is een belangrijke vraag. Je kan niet te lang blijven en een rem op de organisatie worden. Maar op dat punt zijn we nog niet. Het bewaken en aanmoedigen van innovatie, dat is mijn taak. Ik denk dat ik dat goed doe.’

U houdt niet van een personencultus. Maar Jerome Van Biervliet, de topman van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, zegt: ‘Zonder Tim was dit niet gelukt. Hij kan mensen tot uitzonderlijke prestaties bewegen.’ Herkent u zich daarin?