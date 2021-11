UCB boekt mooie resultaten met potentiële blockbuster

Met positieve testresultaten in de behandeling van psoriatische artritis hengelt het UCB-middel bimekizumab naar de status van nieuw goudhaantje.

Bimekizumab - bij artsen intussen beter bekend als het niet veel vlotter bekkende Bimzelx - is sinds augustus op de markt in Europa voor de behandeling van de huidziekte psoriasis. Maar UCB heeft nog andere plannen met de molecule erachter. Die wordt ook getest voor de behandeling van de gewrichtsziekte AS en de ontstekingsziekte psoriatische artritis (PsA).