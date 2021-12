UCB boekt opnieuw goede resultaten met kandidaat-blockbuster

In de BE MOBILE 2-studie behaalde UCB na 16 weken het vooropgestelde doel in vergelijking met de patiënten die een placebo, of nepmedicijn, kregen. Concreet gaat het over een significante verbetering, van minstens 40 procent tegenover het vertrekpunt, op vlakken als rugpijn, fysiek functioneren en ontsteking bij de deelnemers die het medicijn kregen.