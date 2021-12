UCB wapent zich met testresultaten voor strijd met Argenx

Het biofarmabedrijf zet met studieresultaten voor zijn medicijn tegen de weesziekte myasthenia gravis de achtervolging in op landgenoot Argenx.

Rozanolixizumab. Zo heet het potentiële medicijn waarmee UCB patiënten met de ziekte myasthenia gravis (MG) hoopt te helpen. Dat is een zeldzame neurologische ziekte met amper een 20.000-tal patiënten in de Verenigde Staten, Europa en Japan. De bestaande behandelingen helpen weinig en hebben aanzienlijke bijwerkingen.

Maar er is een heel nieuwe generatie medicijnen op komst. Patiënten dromen eindelijk van een normaal leven, terwijl de farmabedrijven al likkebaarden van het vooruitzicht op miljardeninkomsten.

Argenx neemt daarbij de leiding en krijgt volgende week normaal gezien groen licht om zijn middel efgartigimod op de Amerikaanse markt te lanceren. Maar Argenx is niet de enige. Concurrentie loert om de hoek. Onder meer Johnson & Johnson en AstraZeneca werken op een gelijkaardige piste.

UCB zal het dossier in het derde kwartaal van 2022 indienen bij de FDA. Dat betekent dat het 18 maanden achterstand heeft op Argenx.

En die concurrentie komt zelfs vooral uit eigen land. UCB meldt dat de laatste patiëntenstudie met ‘roza’ met succes is afgesloten.

UCB zal het dossier vanaf het derde kwartaal van 2022 indienen bij de geneesmiddelenwaakhonden in de VS, Europa en Japan. Hoogstwaarschijnlijk begint UCB in de VS, de meest lucratieve geneesmiddelenmarkt ter wereld. Aangezien de FDA zeker negen maanden de tijd neemt om een dossier te evalueren, komt het middel in het beste geval pas medio 2023 op de markt.

Dat betekent dat UCB een achterstand zou hebben van 18 maanden op Argenx. Die first mover advantage van Argenx is zeker voor een weesziekte niet verwaarloosbaar. Het laat toe om snel marktaandeel in te pikken.

Bovendien bepaalt ook de kwaliteit van de studieresultaten (effectiviteit en neveneffecten) het succes in de markt, en op dat vlak lijkt Argenx beter te scoren dan de rest. Of zoals een analist van beurshuis Guggenheim onlangs zei: 'Efgartigimod is niet enkel de eerste, maar ook veruit de beste in de klas voor de behandeling van myasthenia gravis.'

Analisten verwachten dat efgartigimod op termijn kan uitgroeien tot een blockbuster van meer dan 5 miljard dollar omzet, gespreid over meerdere ziektes.

Hoofdpijn

Voor roza van UCB liggen de verwachtingen aanzienlijk lager,. Beurshuis Jefferies bijvoorbeeld houdt rekening met 925 miljoen dollar piekomzet. Analisten wijzen onder meer naar de bijwerkingen, waaronder hoofdpijn, die de aantrekkingskracht van het medicijn beperken.

UCB heeft in het veld van MG nog een tweede ijzer in het vuur. Het bedrijf betaalde twee jaar geleden 2,1 miljard dollar (toen omgerekend 2 miljard euro) voor het Amerikaanse Ra Pharmaceuticals en haalde daarmee zilucoplan – een ander potentieel medicijn tegen MG – in huis. Zilucoplan zit momenteel in de laatste studie, en tussentijdse resultaten komen er binnen enkele weken aan.

Extra pk's

Met roza steekt UCB wat extra pk’s in zijn motor. Dat zal ook nodig zijn om het patentverval en verwachte omzetverlies van twee succesmedicijnen Vimpat (epilepsie) en Cimzia (reuma, ziekte van Crohn) in de komende jaren op te vangen. Het management gaat ervan uit dat het daarin zal slagen. Terwijl UCB vorig jaar 5 miljard euro omzet boekte, mikt het voor 2025 op 6 miljard euro.

De belangrijkste motor daarbij is niet roza, maar bimekizumab. Dat medicijn – tegen onder meer psoriasis – kan volgens analisten uitgroeien tot het best verkopende medicijn in de geschiedenis van UCB. Analisten voorspellen dat het medicijn op zijn piek - ergens rond 2030 - meer dan 2,5 miljard euro jaaromzet zal opleveren. JPMorgan is het meest optimistisch en rekent zelfs op 3,9 miljard euro piekverkopen.