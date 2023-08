Hij is de architect van een van Europa’s waardevolste biotechbedrijven en een investeerder van het eerste uur in Argenx, de Belgische biotechtrots waarmee hij nu samenwerkt. Een gesprek met Jan van de Winkel, de CEO van Genmab, over moedige leiders, ‘knock your socks off’-medicijnen en zwemmen met Andrea Bocelli. ‘Het beste moet nog komen.’