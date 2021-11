Vindevogel naar Duitsland voor nieuwe overname

Marktleider

Vision Healthcare is door een hele reeks overnames waarschijnlijk - de gefragmenteerde markt is moeilijk precies in kaart te brengen - uitgegroeid tot de Europese marktleider in de onlineverkoop van vitaminen, mineralen, voedingssupplementen en schoonheids- en verzorgingsproducten. Een van de bekendste merken is Mylène (cosmetica en verzorging), dat groot werd door homeparty’s.

Amazon

Het Duitse bedrijf is de vierde overname dit jaar voor Vision Healthcare. Vitamaze is actief in de digitale verkoop van vitaminen en voedingssupplementen, vooral via Amazon in heel Europa en via Duitse onlineapotheken. Het bedrijf werd in 2015 opgericht door CEO en eigenaar Andreas Dittmar en is gevestigd in Heidelberg. Het tiental werknemers is goed voor een omzet dit jaar van ongeveer 22 miljoen euro en is winstgevend. De belangrijkste markten zijn Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.