Wereldwijd al 100 miljoen labotesten met Limburgse software

In volle coronacrisis automatiseren binnen- en buitenlandse labo’s de analyse van PCR-testen dankzij de software van Ugentec. Het Hasseltse medtechbedrijf verdubbelde vorig jaar zijn omzet, en kijkt al verder dan corona. 'We mikken ook op kanker- en genetische tests.'

Nadat u een PCR-test hebt ondergaan, komt die terecht in een labo voor analyse. Bij zo'n analyse wordt een bloed-, speeksel- of weefselstaal samen met reagentia in een analysetoestel geplaatst. Laboranten interpreteren die gegevens nog vaak manueel, op papier, wat voor 100 tests snel twee uur duurt.

Via de software van Ugentec kan dat in een paar minuten en is de foutenlast vele malen kleiner. De medtechspecialist ontwikkelt en verkoopt software waarmee diagnoselabo’s de analyse van hun testen automatiseren en digitaliseren. Daardoor kunnen tests op basis van DNA (van bijvoorbeeld virussen of bacteriën) tot 30 keer sneller verlopen dan bij een manuele analyse. Labo’s kunnen zo ook grote testvolumes verwerken zonder extra personeel te hoeven inschakelen.

De weer opflakkerende coronacrisis, waardoor labo’s wereldwijd snel en op grote schaal PCR-testen moeten blijven analyseren, legt Ugentec geen windeieren. ‘De voorbije drie jaar is onze omzet telkens verdubbeld, vorig jaar tot 4 miljoen euro’, zegt CEO Steven Verhoeven, die in 2018 aan boord kwam.

‘Er zijn wereldwijd al meer dan 100 miljoen testen uitgevoerd met hulp van onze software’, zegt operationeel directeur en medeoprichter Wouter Uten. Elke dag worden zo’n 300.000 testen met Ugentec-software verwerkt en uitgelezen.

De scale-up telt zo’n 250 diagnoselabo’s als klanten, van Europa over de Verenigde Staten tot Australië. ‘Ook grote diagnosticaspelers kopen onze software om die samen met hun testen aan de man te brengen bij privélabo’s en labo’s in ziekenhuizen’, zegt Uten.

Huisdieren

‘Dit jaar rekenen we op meer dan 8 miljoen euro omzet', zegt Verhoeven. 'De focus in de labo’s ligt nog altijd op coronatesten. Die blijven ook de komende jaren belangrijk. Maar we willen ook andere markten aanboren.’

‘Onze software wordt nu al gebruikt voor diagnosetesten bij huisdieren, voor dierenartsen. Daarnaast wordt ze in de chemie en de landbouw ingezet, om te screenen welke gewassen en zaden het meeste rendement kunnen opleveren. In oncologie stellen ze kankerdiagnoses met onze software en gebruiken ze die om uit te maken welke medicatie en dosering het best aan een patiënt voorgeschreven wordt.'

Postcorona wil Ugentec zijn testsoftware nog breder in de markt zetten en ook aan de man brengen voor de snelle, automatische verwerking van bloed- en genetische testen, in de sector van de voedselveiligheid en voor testen op de kwaliteit van zaaigoed. Het bedrijf wil daarom ook serologische (bloed) en genetische testen ondersteunen met zijn software.

‘Software die onafhankelijk van het type test kan werken, is een nieuwe markt’, maakt Uten zich sterk, gevraagd naar de concurrentie waar Ugentec in die domeinen tegen zal moeten opboksen.

‘We merken dat labo’s sterke interesse hebben om met een partner als Ugentec via één oplossing snel en efficiënt hun labo te automatiseren en alles in één systeem samen te brengen en op te volgen.’

Uten richtte Ugentec in 2014 op, samen met Tom Martens, die geen operationele rol meer vervult, maar wel nog bestuurder en aandeelhouder is. Sinds de oprichting haalde het medtechbedrijf zo’n 14 miljoen euro financiering op.

Naast de oprichters en Verhoeven zijn de Limburgse investeringsmaatschappij LRM en het durfkapitaalfonds Heran de grootaandeelhouders. Heran is bekend van de biotechpioniers Annie Vereecken en Herman Verrelst.