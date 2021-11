Zweden leggen de hand op farmaspecialist Sylphar

Het investeringsfonds Vendis Capital verkoopt de Belgische specialist in voorschriftvrije geneesmiddelen Sylphar aan zijn Zweedse sectorgenoot Karo. Het prijskaartje: 290 miljoen euro.

Enkele weken geleden werd bekend dat Vendis Sylphar in de etalage had gezet. Het Zweeds Karo Pharma kwam als winnaar uit een veilingproces, dat in goede banen werd geleid door de zakenbank Rothschild. Het waardeert Sylphar op een forse 290 miljoen euro en zal de overname financieren via een kapitaalverhoging. Het overnamebedrag komt overeen met 28 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) van Sylphar over het boekjaar 2020-2021.

Karo Pharma noteert op de beurs van Stockholm, maar is grotendeels (79%) in de handen van het investeringsfonds EQT - in ons land aandeelhouder van Desotec en Azelis.

Met Sylphar legt Karo de hand op een diverse productenportefeuille, gaande van iWhite - voor witte tanden - tot Remescar - bestrijding van oogwallen en rimpels.

Met Sylphar - genoemd naar Sylke en Sylvan, de kinderen van oprichter Robin List - legt Karo de hand op een diverse productenportefeuille, gaande van iWhite (voor witte tanden) - het nummer een in zijn categorie bij Europese apothekers - tot Remescar (bestrijding van oogwallen en rimpels), Herpatch (koortsblazen en aften) en Shur (slechte adem). In 2019 werd het gamma aangevuld met middelen om okselvijvers en zweethanden en -voeten te bestrijden. Sylphar ontwikkelt alle producten zelf, maar besteedt andere activiteiten zoals de productie en de distributie uit.

Vorig jaar kocht Sylphar zijn Duitse sectorgenoot Alpha Foods (voedingssupplementen en veganvoeding). De Belgische groep - met hoofdzetel in Sint-Martens-Latem - heeft een dertigtal mensen in dienst en boekte in 2020-2021 een omzet van 55 miljoen euro en een ebitda van zo'n 10 miljoen.

Sylphar was ongeveer fiftyfifty in handen van Vendis Capital en List. Vendis loste vier jaar geleden het Nederlandse investeringsfonds Concordia af.

80 merken

De producten van Sylphar vervolldedigen de portofolio van Karo, dat 80 merken bevat in zes categorieƫn: intieme gezondheid en verzorging, dermatologie, voetverzorging, pijn, verkoudheid en hoest, wellness en medicijnen op recept. Karo was vorig jaar goed voor een omzet van 2,88 miljard Zweedse kronen, en kleine 300 miljoen euro.