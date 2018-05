1 Belg op 7 ziet geen graten in verzekering bij Amazon

Vraag een verzekeraar wat hij de grootste bedreiging voor zijn sector vindt en de kans is groot dat het antwoord ‘big tech’ is.

Reuzen als Google, Facebook, Apple of Amazon broeden al een tijdje op een offensief op de verzekeringsmarkt. Als digitale voorlopers met een enorme hoeveelheid klantendata ter beschikking hebben de giganten sterke troeven om een flink deel van de verzekeringsmarkt in te palmen.

Wennen

Kwetsbare sector

Toch is de verzekeringssector, waar zo’n 45.000 mensen werken, kwetsbaar. Zoals de banksector werd opgeschrikt door de komst van de techgiganten, met onder meer betaaloplossingen zoals Amazon Pay en Apple Pay, gaat ook de verzekeringsbranche een onzekere toekomst tegemoet. Door de komst van Amazon Protect in het Verenigd Koninkrijk groeit de vrees voor ontslagen door de opkomende concurrentie.

Rijden met black box

Daardoor zitten artificiële intelligentie, blockchain en samenwerkingen met insurtech in de lift. In Nederland rijden al auto’s met een ‘black box’. Die datarecorder registreert de seconden voor en na een ongeval en levert zo waardevolle informatie op voor verzekeraars. In België is daar voorlopig nog geen sprake van.