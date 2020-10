'2021 wordt slecht jaar voor verzekeraars, maar niet slechtste van de eeuw'

Kredietverzekeraars verwachten dat ze niet dit jaar maar volgend jaar een piek in claims zullen krijgen door wanbetaling en faillissementen.

De Belgische verzekeraars verwachten dit jaar een omzetverlies van ruim 5 procent. Toch halen de kredietverzekeraars opgelucht adem omdat de ergste scenario's zich niet lijken af te spelen.

Na enkele jaren van groei kost de pandemie de verzekeringssector dit jaar 1,6 miljard euro omzetverlies. Dat is een daling van ruim 5,5 procent tegenover 2019, dat met 29,2 miljard euro (+3%) een goed jaar was. De sectorkoepel Assuralia verwacht dat de premie-inkomsten van schadeverzekeringen (brand, auto,...) en ook de groepsverzekeringen op peil blijven, maar ziet een daling in de verkoop van individuele levensverzekeringen.

-5,5% Omzetdaling De verzekeringssector verwacht dit jaar 1,6 miljard euro minder omzet.

'We hebben een aanzienlijke daling gezien in het incasso vanaf maart tot het einde van de lockdown', klinkt het bij marktleider AG Insurance (Ageas). Die hield rekening met een afvlakking in de tweede jaarhelft. 'Maar met de tweede golf is dat weer onzeker', zegt woordvoerder Gerrit Feyaerts.

Vooral de tak-23-levensverzekeringen, die gekoppeld zijn aan beleggingen, zouden het moeilijker hebben door de turbulentie en de onzekerheden op de financiële markten. Tak-21-producten, die een gegarandeerd rendement opleveren, liggen al een tijd minder goed in de markt door de lage rente. Verzekeraars vrezen ook dat mensen misschien voorzichtiger zijn en meer cash aanhouden.

De coronacrisis heeft ook een impact op de schadeaangiftes bij verzekeraars. Door de lockdown waren er minder arbeidsongevallen en was er minder schade aan auto's. Maar de stormschade was wel hoger dan in een gemiddeld jaar door de twee voorjaarsstormen.

Veel verzekeraars waarschuwen ervoor dat de grootste impact mogelijk pas volgend jaar komt. Zeker bij de professionele verzekeringen, waar premies vaak gekoppeld zijn aan parameters als de omzet of het personeelsbestaand. Klanten die lange tijd gesloten waren, hun omzet zagen kelderen of geherstructureerd hebben, zullen ristorno's krijgen of volgend jaar lagere premies moeten betalen.

Kredietverzekeringen

De kredietverzekeraars zouden de impact van corona het meeste moeten voelen. Een kredietverzekering beschermt een bedrijf tegen wanbetaling of faillissement van zijn klant. Alle economische scenario's gaan uit van meer bedrijven met betalingsmoeilijkheden en een forse verhoging van het aantal faillissementen. Om die reden wierp de overheid kredietverzekeraars een reddingsboei toe in de vorm van een staatsgarantie.

Door een lagere omzet dalen de premie-inkomsten dit jaar met 5 tot maximaal 10 procent. Maar de gevreesde tsunami aan schadeclaims bij de kredietverzekeraars blijft uit. 'Het is stilte voor de storm. De verwachte grote stijging aan claims is nog niet gekomen', zegt Christophe Cherry, de CEO van Atradius België en de voorzitter van de afdeling kredietverzekering bij Assuralia. De vele overheidsmaatregelen houden bedrijven in leven.

Wellicht speelt ook mee dat kredietverzekeringen vooral goed ingeburgerd zijn in de bouw en de industrie, sectoren die zich redelijk sterk houden. In de zwaar getroffen horeca, detailhandel en reissector wordt veel minder van kredietverzekering gebruikgemaakt, legt Cherry uit.