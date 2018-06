51 meldingen van financiële klokkenluiders

De financiële toezichthouder FSMA kreeg de voorbije maanden al 51 meldingen van klokkenluiders.

De FSMA (de vroegere CBFA) is zeven jaar geleden in de huidige vorm van start gegaan bij de hervorming van het bankentoezicht in ons land, toen een deel van de taken van de waakhond naar de Nationale Bank verhuisde en de FSMA er in ruil taken bijkreeg.

Volgens voorzitter Jean-Paul Servais heeft de FSMA nu tweemaal meer taken dan in het begin. 'Maar het doel is niet zoveel mogelijk taken te hebben, maar controlemiddelen om de consument te beschermen.'

Dat gebeurt op verschillende manieren. Zo werd eind september 2017 het klokkenluidersstatuut ingevoerd: een nieuw contactpunt waar mensen uit de financiële sector mogelijke inbreuken kunnen melden op wetgeving waarop de FSMA toeziet.

541 Interventies FSMA De FSMA kwam vorig jaar 541 maal tussen op het terrein. Dat is een stijging tegenover 2016.

Sindsdien waren er al 51 meldingen. 'Het is een beetje te vroeg om te oordelen of dat nu veel of weinig is. Het klokkenluidersstatuut beantwoordt in elk geval aan een vraag', zegt Servais. Volgens hem leverden de meldingen nog geen primeurs op, maar bleken ze tot nu toe vooral interessant als bijkomende informatiebron voor de FSMA, 'bijvoorbeeld om onze instrumenten te verfijnen of te actualiseren'.

De financiële toezichthouder onderneemt zowel preventieve als repressieve acties. 'Er is een evenwicht tussen beide nodig', beklemtoonde Servais vrijdag bij de voorstelling van het jaarverslag 2017.

In 2017 greep de FSMA in totaal 541 keer in, tegen 482 keer het jaar voordien. Het gaat om heel verschillende acties, zoals het schrappen of schorsen van financiële tussenpersonen, het stilleggen van de handel in een aandeel, het waarschuwen voor illegale beleggingsdiensten of het opleggen van administratieve sancties.

Marktmisbruik

Vooral dat laatste spreekt tot de verbeelding. In 2017 werden in totaal 13 minnelijke schikkingen opgelegd voor bijvoorbeeld marktmisbruik, het gebruik van niet-goedgekeurd reclamemateriaal of het onregelmatig aanbieden van financiële producten. Het totale schikkingsbedrag bedroeg 2,15 miljoen euro. Sinds 2012 gaat het al om vijftig administratieve sancties voor een totaal bedrag van 16,2 miljoen euro.

Bijna één keer per week wordt bij ons een notering geschorst, in sommige landen gebeurt dat amper. Jean-Paul Servais Voorzitter FSMA

Een andere vorm van repressief optreden, is het schrappen van inschrijvingen van financiële tussenpersonen. In 2017 schrapte de FSMA de inschrijving van 285 tussenpersonen.

De FSMA-voorzitter beklemtoonde dat de Belgische waakhond het inzake repressie zeker niet slecht doet, in Europees verband. 'We beschikken over een marktenzaal die verdachte bewegingen op de financiële markten kan detecteren. Bijna één keer per week wordt een notering geschorst, in sommige landen gebeurt dat amper. Vorig jaar werden ook tachtig analyses uitgevoerd van verdachte handelingen. We kunnen huiszoekingen laten uitvoeren en tot slot worden overtreders met naam en toenaam op de website vermeld. Ook dat gebeurt zeker niet overal.'

Reclame

Een voorbeeld van preventief optreden is de a priori goedkeuring van publiciteit voor financiële producten. Door reclame op voorhand te toetsen wordt voorkomen dat er misleidende reclame gebruikt wordt of reclame die niet aan de wettelijke vereisten voldoet. Er zijn volgens de FSMA dan ook erg weinig klachten over dergelijke publiciteit. In 2017 werden ruim 3.200 reclame-uitingen a priori goedgekeurd.

In 2017 werden 20 gestructureerde producten geweigerd omdat ze te complex waren.

Een ander voorbeeld is het verbod op de commercialisering van te ingewikkelde gestructureerde producten. In 2017 werden 20 van de 50 dergelijke producten met nieuwe kenmerken in België geweigerd omdat ze te complex waren.

Een andere manier van preventief optreden is het invoeren van nieuwe regelgeving, zoals het verbod op de commercialisering van binaire opties op de Belgische markt. Daardoor is het aantal vragen en klachten over die producten fors gedaald.