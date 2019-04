580 miljoen voor grootste Frère-fonds ooit

Sienna Capital, de private-equitypoot van GBL, investeert 200 miljoen euro in Ergon IV. Het bezit ongeveer 30 procent van de aandelen. Het is de eerste keer dat de familie Frère onder de drempel van 50 procent daalt in een Ergon-fonds. De rest van de middelen werd ingezameld bij een reeks rijke families, vermogensbeheerders, verzekeraars, en stichtingen. Meerdere aandeelhouders van het derde fonds stapten opnieuw in. ‘Meer dan de helft van de aandelen zit in de handen van familiale investeerders of ondernemers’, zegt managing partner Wolfgang de Limburg.