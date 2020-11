ABN AMRO schrapt één op de zeven jobs

Voorts gaat ook het hoofdkantoor in de Amsterdamse Zuidas in de etalage. De grootbank verkoopt het gebouw en zal een deel ervan terug huren. De bank verwacht dat die transactie een boekhoudmeerwaarde oplevert.

Prudent

CEO Robert Swaak houdt de belegger nog even in spanning. 'Uitkering van het over 2019 opgebouwde dividend zal prudent worden overwogen bij vaststelling van de resultaten over 2020, rekening houdend met de aanbeveling van de ECB voor dividend en met de omstandigheden en vooruitzichten tegen die tijd,’ luidt het.