AG Insurance betaalt dividend later uit

AG Insurance laat donderdag in een persbericht weten dat het op de algemene vergadering later deze maand aan de aandeelhouders zal voorstellen minstens tot oktober geen dividend uit te keren. De groep wil zo gehoor geven aan de oproep van EIOPA, de Europese toezichthouder voor de verzekeraars, en de Nationale Bank. Die maanden de sector aan zijn geld op zak te houden zolang de coronacrisis aanhoudt.

AG Insurance wil in oktober wel een nieuwe algemene vergadering organiseren waar de uitbetaling van een tussentijds dividend opnieuw op tafel ligt. Op die manier zouden de aandeelhouders van AG Insurance - Ageas heeft 75 procent van de verzekeraar, BNP Paribas Fortis het resterende kwart - alsnog de 569 miljoen euro aan dividenden over 2019 ontvangen die eerder in het vooruitzicht waren gesteld.

Woensdag had Ageas, het moederbedrijf boven AG Insurance, al zijn dividendbeleid aangepast. Ageas had begin februari een dividend van bruto 2,65 euro per aandeel aangekondigd. Maar onder druk van de toezichthouders besloot de verzekeraar woensdag dat hij eind mei een dividend van 0,27 euro per aandeel uitkeert. De resterende 2,38 euro moet dan na een nieuwe algemene vergadering in oktober volgen. Ageas blijft ook eigen aandelen inkopen om de koers te ondersteunen, hoewel de Nationale Bank vraagt dat niet te doen.