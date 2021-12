AG Insurance-personeel staakt opnieuw in Antwerpen

De bonden bij AG Insurance, de grootste verzekeraar van het land, leggen woensdag voor de tweede keer in een week tijd het werk neer in een aanslepend conflict over te hoge werkdruk.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de BBTK, de ACLVB en de Franstalige christelijke bediendebond CNE kondigde aan dat de werknemers van AG Insurance nu woensdag 8 december opnieuw het werk neerleggen in de vestiging van de verzekeraar in Antwerpen. Die Antwerpse zetel staat in voor het beheer van de dossiers die de makelaars van AG Insurance aanleveren en telt ruim 400 werknemers. Ook in de commerciële centra in Gent, Roeselare en Leuven - contactcentra voor makelaars - zijn stakingsacties gepland.

Bij AG Insurance klaagt het personeel al maanden over een te hoge werkdruk, vooral bij de afdeling die diensten levert aan particuliere klanten en kmo's. De directie en de bonden bereikten eind oktober nog een akkoord over maatregelen om die werkdruk te verlichten.

Meer acties mogelijk

Maar omdat de bonden van mening waren dat AG Insurance die maatregelen later dan afgesproken en bovendien maar gedeeltelijk invoerde, gingen ze over tot acties. Vorige week woensdag werd voor een eerste keer het werk neergelegd in Charleroi. Daarbij legden collega's van andere diensten in Brussel en Antwerpen ook spontaan het werk neer, zeggen de vakbonden.