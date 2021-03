AXA België krijgt Franse CEO

Etienne Bouas-Laurent werkt als sinds eind jaren 90 bij AXA en volgt in juli Jef Van In op als CEO van de Belgische tak.

De Fransman Etienne Bouas-Laurent volgt Jef Van In op aan het hoofd van de Belgische poot van de verzekeringsreus. Van In krijgt deze zomer een andere functie in de AXA-groep.

Welke job Van In precies zal uitvoeren is nog niet bekend. 'Daarover later meer', zegt hij in een persbericht. Van In, die eerder aan het hoofd stond van AXA Bank België, werd vijf jaar geleden CEO van AXA Belgium, het nummer twee op de Belgische verzekeringsmarkt.

Kort na zijn komst voerde de groep een herstructurering door waarbij 650 banen werden geschrapt om de groep lichter, efficiënter en vooral digitaal wendbaarder te maken. Twee jaar later besloot AXA Belgium ook zijn Belgische bankdochter te verkopen aan Crelan. Dat dossier is wel nog niet afgerond.

Oudgediende

Tijdens de coronacrisis zag AXA Belgium de digitale verkoop met 30 procent aantrekken. Maar dat vertaalde zich niet in hogere cijfers: de lage rente en zwaardere schadedossiers - ondanks een dalend aantal auto-ongevallen - maakten dat de operationele winst vorig jaar met 0,6 procent daalde naar 378 miljoen euro in 2020.

Van Ins opvolger, Etienne Bouas-Laurent, is een oudgediende van AXA en werkt al sinds het einde van de jaren 90 bij de Franse verzekeringsreus. Sinds 2019 maakte hij deel uit van het directiecomité en was hij financieel directeur van de groep. De Fransman volgt Van In in juli op als CEO van AXA Belgium.