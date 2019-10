‘AXA-deal heeft beperkt effect op Fidea'

Ondanks het nakende verlies van Crelan als distributiepartner van verzekeraar Fidea, is de nieuwe eigenaar Baloise ‘onverminderd blij’ met de overname van Fidea. Dat zegt Henk Janssen, de CEO van Baloise België.

De acquisitie van AXA Bank door Crelan is niet de enige grote overname in de financiële sector in ons land dit jaar. In de lente was er ook de deal waarbij het Zwitserse Baloise Fidea kocht. Dat gebeurde tegen de stevige prijs van 480 miljoen euro.

Toen voor de zomer vervolgens uitlekte dat Crelan aasde op AXA Bank Belgium, viel in de sector snel te horen dat dat slecht nieuws was voor Baloise. Crelan had destijds bij het sluiten van een distributieovereenkomst met Fidea namelijk bedongen dat het bij een wissel van eigenaar bij Fidea het contract mocht opzeggen. Dat is het ook van plan, nu AXA in de plaats komt als leverancier.

Het was bovendien niet duidelijk of Baloise een korting bedongen had op de prijs, mocht Crelan vertrekken. Diverse bronnen zeiden en zeggen dat dat niet het geval is en dat Baloise dus een kat in een zak kocht. Baloise hulde zich echter in stilzwijgen. Nu er duidelijkheid is rond Crelan en AXA komt de verzekeraar toch naar buiten.

Gestegen eigen vermogen

De Belgische topman Henk Janssen wil liever niet ingaan op de details van het overnameakkoord rond Fidea. ‘480 miljoen is meer dan de vorige twee keren dat Fidea verkocht werd’, geeft hij wel toe. ‘Maar daar speelt mee dat het eigen vermogen van Fidea gestegen is. 480 miljoen is ongeveer het eigen vermogen van begin dit jaar. We hebben dus zeker niet te veel betaald, temeer omdat het eigen vermogen sindsdien nog gestegen is. We zijn onverminderd blij met Fidea. De verhalen over de te hoge prijs werden volgens ons waarschijnlijk verspreid door teleurgestelde aspirant-kopers. Daarom wilden wij daarop geen commentaar geven.’

Janssen wijst er ook op dat Baloise voor de derde keer bood op Fidea. ‘Wie kan dan beter dan wij inschatten hoe het eigen vermogen evolueerde? We hebben ook ons huiswerk grondig gemaakt. We hebben de waarde van elk distributiekanaal van Fidea afzonderlijk berekend.’

Opzegperiode

De Baloise-topman voert voorts aan dat Fidea enkel de nieuwe productie bij Crelan zal verliezen. ‘De bestaande portefeuille blijft behouden. Bovendien ligt de nieuwe productie van Crelan bij Fidea de laatste jaren niet zo enorm hoog, onder meer omdat Crelan ook in zee is gegaan met Allianz. Daarbij komt dat er in ons contract met Crelan een opzegperiode staat. Het contract zal waarschijnlijk pas worden stopgezet als de overname van AXA Bank afgerond wordt. Dan begint nog een comfortabele opzegperiode te lopen. Het effect zal dus redelijk beperkt blijven.’

In de markt wordt gezegd dat Fidea met Crelan minstens 40 procent van de inkomsten zal verliezen.