AXA gaat met miljardendeal voluit voor schadeverzekeringen

Met de overname van de internationale verzekeraar XL rijst meer dan ooit de vraag wat de toekomst is van de Belgische bankdochter in de Franse verzekeringsreus.

AXA trekt 15,3 miljard dollar ( 12,4 miljard euro ) uit voor de internationale verzekeraar XL Group . Dat maakte de Franse verzekeringsreus, de nummer twee van Europa na het Duitse Allianz, maandagochtend bekend . AXA biedt 57,60 dollar per aandeel XL, een premie van 33 procent op de beurskoers van vrijdagavond op Wall Street.

'Deze deal is een unieke kans om onze bedrijfsprofiel te veranderen weg van levensverzekeringen en sparen, richting schadeverzekeringen', stelt CEO Thomas Buberl. 'Met XL worden we wereldmarktleider in schadeverzekeringen voor bedrijven'.