AXA lijdt onder geflopte Amerikaanse beursgang

AXA bracht in mei zijn Amerikaanse tak AXA Equitable Holdings naar de beurs. Maar omdat de introductie gebeurde aan een prijs die lager lag dan de waarde in de boeken, was een afwaardering van 3 miljard euro nodig. AXA haalde met de beursgang 2,8 miljard dollar op. Dat geld had AXA nodig voor de overname van XL Group, een deal van 15 miljard dollar.