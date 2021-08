AXA verkoopt Singaporese verzekeringsactiviteiten aan HSBC

De uitbreiding in Singapore volgt op jaren van spanningen bij HSBC in Hongkong, haar grootste markt, en op het vasteland van China.

AXA gaat zijn verzekeringsactiviteiten in Singapore verkopen aan de Britse bank HSBC voor 575 miljoen dollar (487 miljoen euro). Dat heeft de Franse verzekeraar maandag aangekondigd.

De Franse verzekeraar AXA trekt zich terug uit Singapore. De activiteiten in de stadstaat worden voor 575 miljoen Amerikaanse dollar (487 miljoen euro) verkocht aan HSBC. ‘Deze transactie is andermaal een stap in AXA’s vereenvoudigingsreis’, zegt Gordon Watson, CEO voor Azië en Afrika bij AXA, in een persbericht. AXA wil focussen op zijn kernmarkten waar het voldoende omvang heeft, in ‘de juiste business’ actief is en een sterk groeipotentieel heeft.

De transactie zal een negatieve impact van 160 miljoen euro hebben op het nettoresultaat in 2021, schat AXA. De deal, die nog dit jaar zou worden afgerond, past in de vereenvoudigingsstrategie van AXA. De groep wil focussen op zijn kernmarkten. Sinds AXA twee jaar geleden miljarden op tafel legde voor de Amerikaanse vastgoed- en ongevallenverzekeraar XL stoot de Franse groep met de regelmaat van de klok kleinere activiteiten in het buitenland af.

Azië

Voor het Britse HSBC is dit een uitbreiding van zijn macht op Aziatisch grondgebied. De bank uit Londen pompt al een tijdje miljarden in de regio, terwijl ze elders onrendabele activiteiten van de hand doet. 'Dit is een belangrijke overname die onze ambitie aantoont om onze Wealth-activiteiten in heel Azië uit te breiden', zegt CEO Noel Quinn in een verklaring. 'Wealth is een van onze grootste groei- en rendementskansen en speelt in op onze sterke punten als een Aziatische bank met een wereldwijd bereik.'