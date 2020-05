AXA verwacht klap van coronacrisis pas later

De Franse verzekeraar AXA heeft in het eerste kwartaal zijn omzet kunnen opkrikken. Hij vreest wel dat de coronacrisis later dit jaar op de resultaten zal wegen.

Over het eerste kwartaal kan de Franse verzekeringsreus uitpakken met een omzetgroei van 4 procent. CEO Thomas Buberl zag de inkomsten het meest aantrekken in Azië, Frankrijk en Spanje. In ons land stagneerden de inkomsten op 1 miljard euro.