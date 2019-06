Aandeelhouderswissel op til bij Econopolis

Volgens de krant is het aandeelhouderschap in beweging omwille van ‘technische en strategische keuzes’ en ‘de verschillende persoonlijkheden’ aan de top van de vermogensbeheerder.

Tussen beide oprichters botert het echter niet meer, waardoor er een plan bestaat om Wellens uit te kopen. Daarnaast zou Noels ook afscheid willen nemen van Urbain Vandeurzen, de voormalige CEO van LMS, die pas in een latere fase in het kapitaal is gestapt. Ook Mark Leysen van Vanbreda Risk & Benefits verwierf een minderheidsbelang in Econopolis.