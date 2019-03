Aantal klachten over bitcoinfraude in België maal 120

Ondanks de kelderende koers van de bitcoin en sensibiliseringscampagnes laten Belgische spaarders zich opvallend vaak vangen door fraude met virtuele munten.

Dat heeft er ook toe geleid dat het aantal klachten over die misleidende beleggingen de voorbije maanden fors de hoogte is ingegaan, leert een parlementair antwoord van minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) op een vraag van senator en partijgenoot Lionel Bajart.

Terwijl de Belgische financieeltoezichthouder FSMA in 2017 nog maar drie klachten ontving over louche beleggingen in virtuele munten, was dat aantal vorig jaar opgelopen tot 351. Die explosieve stijging is vooral te wijten aan het feit dat sinds begin vorig jaar steeds meer buitenlandse handelsplatformen hun pijlen op Belgische consumenten richten.

Valse beloftes

Via mails, sociale netwerken of andere kanalen bieden die spelers beleggingen in allerhande virtuele munten aan, waarbij extreem hoge rendementen van soms zelfs 8 procent per maand in het vooruitzicht worden gesteld. In de praktijk blijkt het om oplichters te gaan die beleggers laten investeren in onbestaande cryptomunten of om ingewikkelde piramidespelen.

Miljoenenverliezen

Volgens de FSMA hebben beleggers vorig jaar zo'n 4,5 miljoen euro verloren door deze vorm van oplichting. Maar de echte schade is waarschijnlijk een veelvoud daarvan, omdat slechts weinig consumenten klacht indienen of bereid zijn te zeggen hoeveel ze hebben verloren. Bovendien gaat de FSMA niet over alle schadegevallen. Oplichting via piramidespelen wordt bijvoorbeeld behandeld door de Economische Inspectie.