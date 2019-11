Ackermans & van Haaren gaat Indiase ziekenhuizen uitrusten

De Antwerpse investeringsmaatschappij neemt een belang in een Indiaas webplatform dat medische apparatuur levert aan lokale ziekenhuizen.

De beursgenoteerde groep , vooral bekend als eigenaar van het Belgische baggerbedrijf DEME en Delen Private Bank, neemt een rechtstreeks belang van 5,4 procent in Medikabazaar. Dat Indiase groeibedrijf verkoopt via een webplatform allerhande medische apparatuur aan ziekenhuizen in India.

Vijf jaar nadat de groep werd opgericht is Medikabazaar uitgegroeid tot een van de marktkleiders in zijn branche. Via het platform, waar achter de schermen 280 mensen werken, worden 30.000 producten verdeeld over heel India. Het gaat daarbij om de meest uiteenlopende zaken: van eenvoudige ziekenhuisstoelen tot de meest moderne anesthesie-installaties. Dit jaar was Medikabazaar goed voor een omzet van omgerekend 45 miljoen dollar.

Ackermans & van Haaren legt 14,3 miljoen euro op tafel voor het rechtstreekse belang van 5,4 procent in Medikabazaar, zegt de groep in een persbericht. De investeringsmaatschappij krijgt ook een zitje in de raad van bestuur van het webplatform.

Indiaas cement

Indirecht heeft de Antwerpse groep wel iets meer in de pap te brokkelen bij Medikabazaar. Sinds enkele jaren is Ackermans & van Haaren namelijk ook aandeelhouder van een fonds van de Indiase investeerder HealthQuad. Dat fonds, HealthQuad I, heeft ook deelgenomen aan de nieuwste kapitaalronde bij Medikabazaar. Als daarmee rekening wordt gehouden, zal Ackermans & van Haarens' belang uitkomen om 8,6 procent, klinkt het.

India is allesbehalve een nieuwe markt voor Ackermans & van Haaren. De Bel20'er is er sinds jaar en dag actief via de bouw- en cementgroup Sagar Cements, waarin het een belang van 17,57 procent aanhoudt. En via het HealthQuad-fonds zet Ackermans & van Haaren dus ook al enige tijd in op de snel groeiende Indiase gezondheidssector.