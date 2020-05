Ackermans & van Haaren investeert in hybride oliepalmen

De Belgische investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren en diens plantagedochter Sipef nemen de volledige controle over een Singaporese specialist in hybride palmbomen die een hoger rendement opleveren.

De Belgische plantagegroep Sipef was al sinds 2013 aandeelhouder van Bioscience en had tot dusver een belang van 10 procent in het bedrijf. Maar nu een andere aandeelhouder, het Singaporese Sima Darby Plantation Berhad, af wil van zijn belang, zien Sipef en diens moeder Ackermans & van Haaren hun kans groot om hun belang in Verdant Bioscience te vegroten.