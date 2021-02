Ackermans & van Haaren verhoogt dividend na sterke tweede jaarhelft

Nadat de groep boven onder andere CFE, Sipef en Bank J. Van Breda een flink deel van de coronakater heeft kunnen wegspoelen in de tweede helft van 2020, stelt Ackermans & van Haaren een hoger dividend in het vooruitzicht.

Niet dat de coronacrisis geen sporen heeft nagelaten in de cijfers van de Antwerpse investeringsmaatschappij. Over heel 2020 zag Ackermans & van Haaren zijn nettowinst met ruim veertig procent slinken tot 229,8 miljoen euro.

Bij de publicatie van die halfjaarcijfers had topman Jan Suykens al aangegeven dat de bedrijven waarin de groep participeert het intrinsiek goed deden en dat zich een herstel aandiende in de tweede helft van het jaar .

Dat blijkt nu ook uit de jaarcijfers die Ackermans & van Haaren vrijdag presenteert. In de eerste helft van 2020 was de nettowinst gehalveerd tot 56 miljoen euro; in de laatste zes maanden wist Ackermans & van Haaren een nettowinst te boeken van 173,5 miljoen euro. Daarmee doet de investeringsmaatschappij het zelfs iets beter dan analisten hadden verwacht. Het dividend gaat licht hoger naar bruto 2,35 euro.

Baggerblues grotendeels verwerkt

Daar staat tegenover dat het orderboek van DEME vorig jaar wel met zo'n twintig procent is gestegen. Ackermans & van Haaren verwacht dat de coronacrisis over de eerste maanden van dit jaar nog zal wegen op DEME, maar dat kloeke orderboek sterkt de groep wel in haar overtuiging dat de omzet en nettowinst in 2021 uiteindelijk hoger zullen liggen dan vorig jaar.