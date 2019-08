Ackermans & van Haaren wikt inkoop eigen aandelen

De Antwerpse investeringsmaatschappij sluit niet uit dat ze weldra eigen aandelen inkoopt om de beurskoers te ondersteunen. 'Het lijkt alsof beleggers vandaag geen goed nieuws meer horen,' zegt topman Jan Suykens.

Ackermans & van Haaren kon vrijdagochtend nochtans uitpakken met opvallend sterke resultaten voor de eerste jaarhelft. Dankzij de meerwaarde van 105 miljoen euro op de verkoop van zijn belang in de Franse rusthuisgroep Residalya, slaagde Ackermans & van Haaren erin een recordwinst te boeken in de eerste jaarhelft.

Met 212,70 miljoen euro blijkt de nettowinst over de eerste zes maanden meer dan het dubbele van wat de investeringsmaatschappij in dezelfde periode vorig jaar voorlegde. En ondanks alle recessievrees, handelsoorlogen en brexitonzekerheid, voorspelt Ackermans & van Haaren nu al dat 2019 in zijn geheel een recordjaar zal worden.

Beleggers reageerden vrijdag positief. Toch zei topman Jan Suykens tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers dat hij 'lichtjes gefrustreerd' was over de beursprestaties van Ackermans & van Haaren. De voorbije twaalf maanden is het aandeel dan ook met bijna 18 procent in waarde gedaald. En dat staat volgens Suykens niet in verhouding tot de goede gang van zaken bij de groep. 'Beleggers kunnen goed nieuws blijkbaar niet meer horen', zucht hij.

Banken uit de mode

'De sterkte van onze groep wordt op geen enkele manier gereflecteerd in de koers', stelt hij vast. 'We hebben met Bank Delen en Bank J. van Breda twee banken die het substantieel beter doen dan hun concurrenten. In het eerste halfjaar kwam hun gezamenlijke winst ook iets hoger uit, maar banken zijn weer uit de mode bij beleggers. Ik snap ook niet waarom een concurrent als Boskalis op de beurs aan een premie noteert tegenover DEME, dat deel uitmaakt van onze bouw- en baggerdochter CFE . Maar het is moeilijk om tegen het marktsentiment in te gaan.'

We zitten dicht bij een moment waarop de markt ons ertoe aanzet een eigen inkoopprogramma te lanceren. Jan Suykens CEO Ackermans & van Haaren

Op het einde van de eerste jaarhelft had Ackermans & van Haaren net geen 262 miljoen euro aan cash op de balans. De groep zou dus met gemak een deel van dat geld kunnen aanwenden om eigen aandelen in te kopen en de beurskoers op te krikken. 'We zitten inderdaad dicht bij een moment waarop de markt ons ertoe aanzet een eigen inkoopprogramma te lanceren', zegt Suykens. 'Maar we zullen hoe dan ook blijven investeren in onze kernactiviteiten en in nieuwe projecten.'

De afgelopen maanden zat Ackermans & van Haaren sowieso niet stil wat nieuwe investeringen betreft. Begin dit jaar nam het nog de controle over Biolectric, dat elektriciteit en warmte haalt uit de mest van koeien. In juli stapte de groep ook in het Gentse biotechbedrijf Agrosavfe. Tegelijk werd er ook geld gepompt in bestaande participaties als CFE, de plantageholding Sipef of de Indiase bouwmaterialenspecialist Sagar.

Mosselen met Luc Bertrand

Nochtans hebben net die activiteiten geen al te vrolijke maanden achter de rug. Sipef werd bijvoorbeeld getroffen door de lage palmolieprijs en slechte weersomstandigheden in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea. Tot overmaat van ramp moest het bedrijf plantages en een fabriek in Papoea-Nieuw-Guinea ontruimen na een vulkaanuitbarsting. 'We hebben liefst 7.000 mensen moeten inschakelen om de terreinen daar in veiligheid te brengen. Dat gaat ongetwijfeld zijn impact hebben op de resultaten, maar het verandert niets aan onze langetermijnvisie voor Sipef.'

We werken met lokale partners samen aan een healthfonds in India om in te spelen op de groeiende vraag naar gezondheidszorg in het land. Luc Bertrand Voorzitter Ackermans & van Haaren

Ook de bouw- en baggerpoot zag de winst licht teruglopen in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar. Onderhoudskosten voor een installatieschip drukten de cijfers bij de baggerdochter DEME, terwijl de bouwactiviteiten van CFE onder de oplopende kosten leden. Maar Ackermans & van Haaren rekent erop dat het die situatie kan rechttrekken in de tweede jaarhelft. Bij DEME is het orderboek sterk en CFE kan rekenen op een aantal dossiers die in de komende maanden worden afgerond.