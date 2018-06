Acties bij AG Insurance opgeschort

Het sociaal conflict over de nieuwe arbeidsvoorwaarden bij AG Insurance, de grootste verzekeraar van het land en een onderdeel van de beursgenoteerde groep Ageas, is maandag uitgedraaid op een stakingsactie. In totaal gingen door vakbondsacties aan de regionale zetels in Antwerpen en Charleroi zo'n 1.000 van de in totaal 4.000 werknemers niet aan de slag.



De socialistische, liberale en Franstalige christelijke vakbonden pikken het niet dat AG Insurance een nieuwe arbeidsovereenkomst wil doordrukken die enkel wordt gedragen door de LBC, de Vlaamse christelijke bediendebond. Daarbij werd het sociaal overleg omzeild, stellen de andere bonden. De LBC vertegenwoordigt een vijfde van het personeel.