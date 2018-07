Administratieve vertraging kost AXA België kwart miljoen euro

De Belgische tak van de Franse verzekeringsreus AXA moet een kwart miljoen euro betalen als onderdeel van een minnelijke schikking met de financiële waakhond FSMA. Dat meldt de FSMA.

AXA Belgium, na AG Insurance de grootste verzekeraar van het land, heeft de plicht om gegevens over aanvullende pensioenen over te maken aan SIGeDIS, de vzw die de gegevensbank van de aanvullende pensioenen (DB2P) beheert. Iedere burger kan sinds eind 2016 in die gegevensbank zijn aanvullende pensioenrechten raadplegen.

De FSMA stelde begin 2017 vast dat AXA bepaalde gegevens over contracten van voor 2004 uitgetreden loontrekkende aangeslotenen niet tijdig had overgemaakt.

De gegevens hadden uiterlijk op 30 september 2016 bij SIGeDIS moeten zijn. AXA maakte de gegevens pas over tussen 15 mei 2017 en 24 juli 2017. Daardoor was er naargelang het geval een vertraging van acht tot tien maanden.

Door die vertraging kon die categorie aangeslotenen minstens tot 16 mei 2017 niets over de betrokken contracten in de gegevensbank DB2P terugvinden. Nochtans had de FSMA AXA Belgium – net als de hele sector – herhaaldelijk gewezen op het belang van een tijdige aangifte van die gegevens.

De vertraging leidde tot een onderzoek door de FSMA. Dat wordt op voorstel van de auditeur nu afgesloten met een minnelijke schikking. Die omvat de betaling van 250.000 euro en een nominatieve bekendmaking door de FSMA. De minnelijke schikking verbiedt AXA overigens om de 250.000 euro op zijn klanten te verhalen.

AXA betwist de feiten niet en riep tijdens het onderzoek als verrechtvaardiging voor de vertraging 'operationele moeilijkheden', hoofdzakelijk op informaticavlak, in om zich aan te passen aan de evolutie van de regelgeving.

Woordvoerder Gianni De Muynck verduidelijkt in een reactie dat het ging om een IT-ontwikkeling die meer tijd vergde dan gedacht. '99,9 procent van de gegevens werd tijdig geüpload, maar voor een klein deed stelde zich een probleem. We hebben maatregelen genomen om een herhaling te vermijden en op geen enkel moment waren de gegevens van onze klanten in gevaar.'