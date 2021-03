Aedifica kaapt hoofdprijs weg op M&A Awards

De M&A Awards 2020 bekronen vijf Belgische deals en kapitaaloperaties. Met de overname van het Finse Hoivatilat voor 609 miljoen euro haalt Aedifica de hoofdprijs binnen in de categorie van de grootste transacties.

De M&A Awards, met het Nederlandse opleidingsinstituut-uitgever Alex van Groningen als drijvende kracht, is een evenement dat jaarlijks fusie- en overnamedeals en kapitaaloperaties bekroont. In 2020 stak de coronapandemie stokken in de wielen van het evenement waarop de prijzen uitgereikt worden. Met wat vertraging werden de deals online bekroond.