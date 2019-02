Ageas-CEO: ‘Ondanks handelsoorlogen sparen de Chinezen nog volop'

De malaise op de Chinese beurzen woog vorig jaar flink door op de resultaten van Ageas. Maar volgens topman Bart De Smet mag je daar niet uit besluiten dat Ageas’ Aziatische winstmotor stilvalt. ‘De escalerende handelsoorlogen zetten de Chinezen er zelfs toe aan meer te sparen.’

Niet dat de impact van het potje economisch armworstelen tussen Donald Trump en Xi Jingping verwaarloosbaar was voor de Belgische verzekeraar. De hevige schommelingen op de Chinese beurzen leidden ertoe dat Ageas behoorlijk wat waardeverminderingen moest boeken op zijn investeringsportefeuille. In de laatste drie maanden van vorig jaar daalde de winst uit de verzekeringsactiviteiten zo met ruim 50 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Al is Ageas ook deels slachtoffer van zijn eigen voorzichtigheid, laat CEO Bart De Smet uitschijnen. ‘De manier waarop we onze aandelenportefeuille boeken is strenger dan hoe de meeste andere verzekeraars in Azië dat doen,’ zegt hij. ‘Zodra een aandeel 25 procent onder de aankoopwaarde duikt of daar gedurende een jaar onder noteert, nemen we dat verlies op in onze boeken. De meeste andere verzekeraars doen dat pas als het verlies meer dan 50 procent bedraagt. Nu, de waardeverminderingen op die verzekeringsportefeuille zijn boekhoudkundig. Pas als we die aandelen verkopen lijden we echte verliezen, en dat is nog niet gebeurd.’

Sinds begin dit jaar zijn de Chinese aandelenmarkten weer aan een comeback bezig. Mogen we straks dan weer fors hogere winsten verwachten als Ageas deze lente zijn eerstekwartaalcijfers publiceert?

Bart De Smet: ‘De Chinese beurzen zijn intussen inderdaad 12 tot 15 procent gestegen, maar dat vertaalt zich niet in een hogere winst voor ons. Als de waarde van de aandelen die je in portefeuille hebt stijgt, kan dat je winst enkel opkrikken als je ze weer zou verkopen.’

Operationeel doen jullie het wel goed in China, de premie-inkomsten gingen opnieuw hoger. Hebben de politieke spanningen met het westen dan helemaal geen gevolgen voor jullie business?

De Smet: ‘ ‘Wij werken in China via een joint venture met Taiping, een lokale speler in levensverzekeringen. We groeiden met ongeveer 10 procent, en we blijven verwachten dat we dat ritme de komende jaren zullen aanhouden. De Chinezen, en zeker de honderden miljoenen mensen die er de middenklasse vormen, moeten enorme reserves opbouwen om hun levensstandaard te kunnen behouden. Dat maakt dat we daar nog een behoorlijke groei kunnen neerzetten. Het groeiverhaal staat eigenlijk los van het economische verhaal in China, al stellen we vast dat de Chinezen net meer zijn beginnen sparen naarmate de handelsoorlogen bitser zijn geworden en ze zich meer zorgen maken over hun toekomst.’

De voorbije maanden kwamen ook de Chinese spionageverhalen ruim aan bod in de media. Welke voorzorgen neemt u als u naar het land reist?

De Smet: ‘Eigenlijk neem ik geen voorzorgen. Ik pak alvast geen andere smartphone mee naar daar, hoewel sommige andere toplui dat wel doen. We dragen ook geen ‘intellectual property’ mee, zoals bijvoorbeeld een technologiebedrijf of een autofabrikant. De kennis en ervaring die we hebben op het vlak van risicobeheer of vermogensbeheer willen we net zoveel mogelijk delen met onze lokale partners.’

‘De tijd dat Chinezen enkel naar ons kwamen om te kopiëren is voorbij. Voor elke Facebook of Amazon heb je daar een lokale concurrent die zeker niet minder innovatief is en waarvan wij kunnen leren. Dat doen we ook. In Portugal testen we op grote schaal chatbots om contacten met onze klanten te vergemakkelijken. Dat zijn ervaringen die we hebben opgedaan bij onze Chinese partner.’

Alsof de turbulentie in China niet volstond is er ook nog de brexit. Heeft de chaos daarrond gevolgen voor jullie activiteiten in het VK, waar Ageas al enige tijd orde op zaken probeert te stellen?

De Smet: ‘Voor ons heeft de brexit geen rechtstreekse gevolgen. Al voelen we wel de gevolgen van de schommelingen van het Britse pond. Dat onze premie-inkomsten in het Verenigd Koninkrijk vorig jaar zijn teruggevallen, komt omdat we een aantal samenwerkingen met lokale partners hebben stopgezet. Ze leverden ons minder op dan we hadden gedacht.’

‘We merken wel dat de Britse economie begint te verslappen als gevolg van de aanhoudende onzekerheid rond de brexit. Voorlopig speelt dat in ons voordeel: door de afkoelende economie rijden mensen steeds minder met de auto, en dat leidt tot minder schadeclaims. Op langere termijn zal dat wel gevolgen hebben voor ons. De Britse verzekeringsmarkt is bijzonder concurrentieel, dus als er minder wordt gereden, zullen verzekeraars wellicht lagere premies beginnen aanrekenen. En de kans op fraude neemt toe.’

In juni bent u 10 jaar CEO van Ageas. Hoe ziet u de toekomst, nu de groep bijna een ‘gewone’ verzekeraar is nu het gros van het Fortis-puin is weggewerkt?