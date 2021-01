'Ageas aast mee op AXA-activiteiten in Singapore'

Volgens mediaberichten zou de Belgische verzekeringsgroep Ageas interesse hebben om de Singaporese tak van het Franse AXA over te nemen via een lokale joint venture. Aan de deal zou een prijskaartje van 678 miljoen euro hangen.

Sinds AXA twee jaar geleden miljarden op tafel legde voor de Amerikaanse vastgoed- en ongevallenverzekeraar XL stoot de Franse groep met de regelmaat van de klok kleinere activiteiten in het buitenland af.

In de herfst van 2019 werd besloten de Belgische banktak te verkopen aan Crelan, en eind vorig jaar werden de Griekse verzekeringsactiviteiten van de hand gedaan. Nu blijkt AXA ook zijn Singaporese poot in de etalage te hebben geplaatst.

Volgens meerdere mediaberichten zijn minstens drie kandidaten in de running voor AXA in Singapore: een Chinese speler, het Britse HSBC en het Maleisische Etiqa.

31 procent Ageas is voor 31 procent eigenaar van de Maleisische joint venture Etiqa.

Vooral die laatste naam springt in het oog. Etiqa wordt gecontroleerd door de Maleisische Maybank, maar is voor 31 procent ook in handen van Ageas . De beursgenoteerde verzekeringsgroep, de moeder boven de Belgisch marktleider AG Insurance, zit al sinds 20o5 in het kapitaal van Etiqa en heeft met die joint venture al activiteiten in Singapore.

Ageas wilde donderdag geen commentaar geven op de berichten over een mogelijke overname. De verzekeraar heeft al meermaals aangegeven dat hij zich via overnames kan versterken in bestaande markten.

Net voor Nieuwjaar had Ageas zijn voetafdruk in Azië al vergroot. De groep trok haar belang in de Indiase levensverzekeraar IFLIC op naar 49 procent en werd de grootste aandeelhouder. Ageas betaalde daar 56 miljoen euro voor.