Ageas aast op grotere voetafdruk in India

Crisis of niet, bij Ageas lijkt CEO Bart De Smet vast plan de expansie in Azië voort te zetten. De verzekeringsholding bevestigde maandag interesse te hebben om het belang in de Indische verzekeraar IFLIC (voluit IDBI Federal Life Insurance Company) op te drijven van 26 naar 49 procent, het wettelijk maximum voor buitenlandse groepen.

Ageas startte de joint venture al in 2006 op, toen nog onder de juridische voorloper Fortis. Op dit ogenblik controleren Ageas en Federal Bank, de grootste bank van de deelstaat Kerala, elk 26 procent. De resterende 48 procent zit bij de partner van het eerste uur, IDBI Bank. Het belang staat in de verkoop sinds IDBI op zijn beurt onder controle is gekomen van een levensverzekeraar, LIC of India.